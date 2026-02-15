Furia Juventus a San Siro | silenzio stampa e attacco frontale agli arbitri

La Juventus ha deciso di non parlare con i giornalisti dopo la sconfitta nel Derby d’Italia, a causa delle decisioni arbitrali contestate. La società ha scelto di restare in silenzio, concentrandosi invece sulla critica agli arbitri, che ha portato anche a un attacco diretto con comunicati ufficiali. La rabbia si è fatta sentire forte tra i tifosi presenti allo stadio, molti dei quali hanno esposto bandiere e striscioni contro gli arbitraggi.

Silenzio stampa e rabbia incontenibile nel ventre di San Siro. La Juventus sceglie la linea durissima dopo il ko nel Derby d'Italia, disertando i microfoni con tesserati e allenatore per dare spazio solo alla protesta dei vertici societari. Il club bianconero contesta apertamente la direzione di gara di La Penna, culminata nell'espulsione di Kalulu, episodio ritenuto discriminante per l'esito del match e sintomo di una gestione arbitrale definita "inaccettabile". Le tensioni, esplose già nel tunnel degli spogliatoi al termine della prima frazione con il coinvolgimento diretto di Luciano Spalletti, sono state formalizzate nel post-partita dalle parole di Giorgio Chiellini.