Napoli eliminato Conte è una furia | attacco frontale agli arbitri e frecciate sui zero titoli

Il Napoli esce di scena ai quarti di finale di Coppa Italia, battuto ai rigori dal Como. Dopo la perdita della Champions League, l’allenatore Spalletti si scaglia contro gli arbitri e dà fastidio alle critiche sui “zero titoli”. La sconfitta lascia il team e i tifosi con l’amaro in bocca, e il tecnico non fa mistero della sua rabbia.

Il Napoli crolla ai quarti di finale di Coppa Italia, eliminato ai rigori dal Como dopo il recente addio alla Champions League. Un’uscita di scena pesantissima che ha scatenato la durissima reazione di Antonio Conte nel post-partita. Il tecnico salentino, intervenuto ai microfoni di Mediaset e in conferenza stampa, non ha risparmiato critiche feroci alla classe arbitrale, chiamando in causa direttamente il designatore Gianluca Rocchi. “Non è una buona stagione per il VAR “, ha tuonato l’allenatore, sottolineando come il livello attuale non sia adeguato alle esigenze del calcio italiano e sollecitando un immediato salto di qualità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Cristian Chivu commenta con equilibrio la sfida tra Inter e Napoli, sottolineando aspetti tattici e comportamentali.

Fabio Capello, ex allenatore di prestigio, ha espresso parole dure nei confronti degli arbitri, definendoli una “Mafia” e criticando le decisioni controverse che hanno influenzato le partite.

Antonio Conte perde la testa e viene espulso dall’arbitro Doveri. Ecco cosa ha detto #antonioconte

Napoli fuori dalla Coppa Italia, non ci resta che dare fastidioIl Napoli saluta la Coppa Italia, e il risultato è oggettivo. Una stagione che poteva prendere una piega diversa è stata segnata da episodi chiave, da una gestione delle rotazioni non sempre efficace ... msn.com

Napoli sotto accusa, Pedullà contro Criscitiello: Sbagli, Conte è il vero colpevoleIl Napoli, dopo essere stato estromesso al primo turno in Champions League, è costretto a lasciare anzitempo anche la Coppa Italia, eliminato dal Como di Cesc Fabregas ai quarti di finale di Coppa Ita ... msn.com

Il #Napoli sconfitto ai rigori contro il #Como e viene eliminato dalla #CoppaItalia. Conte parla chiaro nel post gara: “Stagione no per arbitri e var”. #calcionews24 - facebook.com facebook

#Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com