A Miami, le qualifiche di Formula 1 presenteranno alcune novità legate alle regole tecniche. Tra le modifiche ci sono aggiornamenti per rendere più veloci i tempi sul giro e una gestione dell’energia più semplice per i piloti. Questi cambiamenti sono stati introdotti per migliorare le performance nelle qualifiche e ridurre i rischi di rallentamenti improvvisi, con un occhio anche alla sicurezza complessiva della vettura.

La Fia, dopo una serie di incontri con team, piloti e motoristi, è giunta alla stesura di una serie di modifiche all’attuale regolamento che saranno introdotte a partire dal GP di Miami, ad eccezione di una contromisura pensata per evitare che alcune monoposto possano avere un abbrivio eccessivamente lento in partenza dopo lo stacco della frizione, che sarà testata in occasione del prossimo GP per raccogliere ulteriori dati prima della definitiva implementazione. Le modifiche alla gestione del recupero di energia erano al centro delle discussioni dei vari incontri e sono state suddivise per specifiche aree di intervento. Le qualifiche,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Regole F1, qualifiche più veloci e gestione energia semplificata: cosa vedremo a Miami

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