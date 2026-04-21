Nella cattedrale di Peterborough è stato aperto al pubblico un calco a grandezza naturale del più grande dinosauro mai scoperto. L'esposizione riguarda una riproduzione fedele e dettagliata di questa creatura preistorica, realizzata con attenzione ai particolari anatomici. La mostra si può visitare nel suggestivo contesto della chiesa, offrendo ai visitatori un'opportunità di osservare da vicino una rappresentazione di un animale estinto.

Nella cattedrale di Peterborough è stato inaugurato un calco a grandezza naturale del più grande dinosauro mai conosciuto. Scoperto in Argentina nel 2010, è stato prestato alla chiesa del Cambridgeshire dal Museo di Storia Naturale di Londra nel tentativo di promuovere la scienza in contesti insoliti. La mostra è aperta dal 14 aprile al 31 maggio e la cattedrale spera che possa raccogliere fino a 250.000 sterline, con 50.000 visitatori attesi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, il calco di dinosauro più grande del mondo in mostra alla cattedrale di Peterborough

'World’s Biggest’ Dinosaur Cast Unveiled at Peterborough Cathedral | Vantage on Firstpost

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