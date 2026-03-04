Il Regno Unito non emetterà più visti studenteschi per i cittadini di Afghanistan Camerun Sudan e Myanmar

Il ministero dell’Interno del Regno Unito ha comunicato che non verranno più rilasciati visti per motivi di studio ai cittadini di Afghanistan, Camerun, Sudan e Myanmar. La decisione riguarda esclusivamente le richieste di visti studenteschi provenienti da queste quattro nazioni e entrerà in vigore immediatamente. Nessun’altra categoria di visti o permessi di soggiorno sarà interessata dalla misura.

Il ministero dell’Interno del Regno Unito ha annunciato che il governo cesserà di emettere visti studenteschi per i cittadini di Camerun, Sudan, Myanmar e Afghanistan. Per quest’ultimo, saranno sospesi anche i visti lavorativi. La misura, voluta dal governo Laburista, dovrebbe entrare in vigore giovedì, ed è volta a limitare l’immigrazione. Keir Starmer si sta mostrando piuttosto rigido riguardo a questo tema, per evitare di perdere consensi in favore di Reform UK, il partito sovranista di Nigel Farage. Tra il 2021 e il 2025, il numero di persone che fanno domanda di un visto studentesco nel Regno Unito sarebbe aumentato del 470%. Secondo i dati del ministero, il 13% del totale delle domande di asilo viene effettuato proprio dai cittadini delle nazioni citate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

