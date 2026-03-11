Sicilia oltre 20 milioni dalla Regione per le persone con disabilità gravissima

La Regione Sicilia ha assegnato più di 20 milioni di euro destinati alle persone con disabilità gravissima. Le risorse sono state stanziate per garantire il pagamento del beneficio economico relativo al mese di febbraio 2026. Questa decisione coinvolge cittadini con bisogni particolarmente complessi, che riceveranno il sostegno economico previsto. La somma rappresenta un intervento diretto per aiutare le persone più fragili della regione.

Stanziate risorse per sostenere i cittadini più fragili. La Regione ha destinato oltre 20 milioni di euro a sostegno delle persone con disabilità gravissima, garantendo il pagamento del beneficio economico relativo al mese di febbraio 2026. L'intervento è stato disposto dall' assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, che ha autorizzato lo stanziamento necessario per assicurare continuità al supporto economico destinato ai cittadini con condizioni di particolare fragilità. Più di 20,6 milioni dal Fondo per la disabilità. Nel dettaglio, l'assessorato ha impegnato 20.629.817 euro, risorse provenienti dal Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza.

