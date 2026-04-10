Il 9 aprile 2021 si è spento il principe Filippo, all’età di 99 anni, in un momento in cui si trovava lontano dalla regina Elisabetta II. Durante il suo ritiro, aveva scelto di vivere nella Wood Farm, una casa di campagna usata anche dal figlio Andrea durante il suo allontanamento dalla famiglia reale. Circa le sue relazioni con la regina, si dice che fossero di fatto separate, e che con lui spesso soggiornasse la contessa Penny Romsey.

Era il 9 aprile del 2021 quando il principe Filippo si spegneva all’età di 99 anni, lontano da Elisabetta II, dopo essersi ritirato a vita privata nella Wood Farm, la casa di campagna nella quale il figlio, Andrea, ha trascorso l’inizio del suo esilio dalla famiglia reale. Oggi, a cinque anni di distanza, prendono più coraggio le voci sulla reale situazione del matrimonio tra la regina più longeva ed il suo (non così inseparabile) marito. Secondo quanto raccontato dall’autore Hugo Vickers nella biografia “Queen Elisabeth II: a personal History ”, l’idillio nuziale della coppia era finito da tempo e la scelta del principe consorte di trasferirsi in campagna lontano da tutto e tutti, non era affatto casuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il principe Filippo e la Regina Elisabetta di fatto erano separati. Con lui soggiornava spesso la contessa Penny Romsey”: l’indiscrezione che fa tremare i Reali

La regina Elisabetta, che non era col marito Filippo quando lui morì: «Il principe se ne andò senza salutarla, e lei ne fu profondamente addolorata»La nuova biografia rivela anche che Filippo se ne andò com'era nel suo stile: senza clamori, né annunci né addii.

“Il principe Filippo aveva un tumore al pancreas da 8 anni, si è fatto un’ultima birra di nascosto prima di morire. La Regina non era con lui nel momento della morte, si è infuriata quando l’ha saputo”: i retroscenaPer il mondo intero, e per i registri ufficiali del Regno Unito, il principe Filippo si è spento serenamente per “vecchiaia”.

Temi più discussi: Ecco cosa fece il principe Filippo la notte prima di morire; Il Principe Filippo visse da separato con la Regina Elisabetta gli ultimi anni della sua vita: con lui c'erà l'amica Penny Romsey; Il tumore, la morte da solo, l’ira di Elisabetta II. Quel retroscena sul principe Filippo; Il principe Filippo visse con un cancro al pancreas per 8 anni, e bevve una birra prima di morire.

«Il Principe Filippo visse da separato con la Regina Elisabetta gli ultimi anni della sua vita: con lui c'erà l'amica Penny Romsey»La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati sposati per ben 74 anni, dopo essersi uniti in matrimonio nel novembre del 1947. Il defunto Duca di Edimburgo ... ilmessaggero.it

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