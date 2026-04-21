Oggi, nel Consiglio comunale di Reggio Emilia, si è svolto un acceso dibattito riguardo alla proposta di legge avanzata dal senatore Delrio, finalizzata a contrastare l’antisemitismo. La discussione si è concentrata su alcune questioni legate ai contenuti e alle modalità di approvazione del provvedimento. I consiglieri hanno espresso opinioni contrastanti, portando all’attenzione diverse prospettive sulla normativa in discussione.

Le aule del Consiglio comunale di Reggio Emilia sono state teatro, oggi, di un acceso confronto in merito alla proposta legislativa avanzata dal senatore Delrio per contrastare l’antisemitismo. Mentre la maggioranza ha trovato un punto di convergenza, la lista Coalizone Civica si è isolata con un voto contrario, sollevando forti obiezioni sulla natura stessa del provvedimento. Il dibattito odierno ha messo in luce una frattura profonda tra le forze politiche locali. Da un lato, si è assistito a un accordo che ha la destra e il Partito Democratico allineati sul testo presentato da Delrio; dall’altro, la posizione di Coalizone Civica è stata di netta opposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia, scontro sul Ddl Delrio: il rischio censura nelle aule

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