L’asse tra Gasparri e Delrio nel Senato evidenzia le divisioni all’interno del Pd sul ddl contro l’antisemitismo. La discussione si svolge in un momento simbolico, in prossimità della Giornata della Memoria, sottolineando l’importanza di affrontare il tema con attenzione e responsabilità. Un approfondimento sulle dinamiche politiche in corso e sulle implicazioni di questa alleanza emergente.

Oggi in Commissione il testo base, si punta ad andare in Aula a marzo. Sullo sfondo le polemiche su definizioni, contesto, percezione e banalizzazione Si deve chiamare l’antisemitismo con il suo nome o basta parlare più genericamente di contrasto all’odio in tutte le sue forme? E’ un dilemma nel Pd, ma c’è dell’altro: c’è l’inquietudine per l’approfondirsi di quello che il giornalista e scrittore Pierluigi Battista chiama “il silenzio del mondo democratico”. Si guardano i numeri di Alessandra Ghisleri e ci si interroga sulla tendenza alla "decontestualizzazione" Scende la sera e si fa subito titolo: lo chiamano “asse Gasparri-Delrio”, quello che si è materializzato poco prima in Senato, alla vigilia della Giornata della Memoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Asse Gasparri-Delrio sul ddl antisemitismo (e il Pd resta diviso)

Il dibattito sul Ddl contro l'antisemitismo si concentra sulle posizioni del Partito Democratico, che potrebbe proporre due testi differenti.

Il Ddl Antisemitismo, presentato dall'asse Gasparri-Delrio, mira a intervenire con tempestività e chiarezza.

