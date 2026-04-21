Un gruppo di cinquanta visitatori provenienti da Catanzaro ha trascorso una giornata a Reggio Calabria, dedicata alla scoperta delle sue radici culturali e gastronomiche. Durante l’evento, i partecipanti hanno visitato diversi luoghi storici e assaggiato specialità locali, approfondendo così le tradizioni della città dello Stretto. L’iniziativa ha coinvolto persone di diversa provenienza, interessate a conoscere più da vicino aspetti della cultura calabrese.

Un gruppo di 50 visitatori provenienti da Catanzaro ha trascorso una giornata dedicata alla scoperta delle radici culturali e gastronomiche di Reggio Calabria. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud sotto la guida della presidente Concetta Romeo, ha guidato i partecipanti attraverso i monumenti del centro cittadino, il Museo del Bergamotto e una tappa dedicata ai sapori locali presso Scirubetta. L’incontro tra identità territoriale e turismo interno. Il percorso strutturato dalla Pro Loco Reggio Sud non si è limitato a una semplice passeggiata urbana, ma ha puntato a far conoscere i luoghi che definiscono l’identità reggina anche ad altri cittadini calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio e Catanzaro si incontrano: viaggio tra storia e sapori locali

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