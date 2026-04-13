A Reggio Calabria, nel cuore del centro storico, apre il nuovo locale chiamato Brama Pub. Lo stile richiama gli anni ’20, con dettagli che richiamano l’Inghilterra di quel periodo. All’interno, vengono proposti anche prodotti e sapori tipici della zona. La serata di apertura ha visto la partecipazione di numerosi clienti, pronti a scoprire questa nuova proposta per la vita notturna cittadina.

Un nuovo capitolo per la vita notturna del centro storico di Reggio Calabria si prepara a scrivere le sue pagine tra il fascino d’oltremanica e le radici locali. Martedì 14 aprile, alle ore 20:30, Brama Pub aprirà ufficialmente i battenti in via Gaspare del Fosso, occupando lo spazio lasciato dall’ex Crocodile e proponendo un modello di accoglienza che fonde l’estetica dei pub britannici con l’autenticità della tradizione reggina. Un ponte culturale tra il Regno Unito e il cuore della città. L’iniziativa non si limita alla semplice apertura di un nuovo esercizio commerciale, ma punta a creare un’esperienza immersiva capace di trasportare i clienti in un’epoca lontana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, apre il Brama Pub: tra stile anni ’20 e sapori locali

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