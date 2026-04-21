Reggio Calabria | via libera alla riforma per i beni confiscati

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento riguardante la gestione e la concessione di beni immobili e mobili registrati, sequestrati alla criminalità organizzata. La decisione è stata presa il 21 aprile 2026 e riguarda aspetti legati alla amministrazione di questi beni, che vengono così regolamentati secondo le nuove disposizioni approvate dall’assemblea.

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha dato il via libera all’unanimità, questo 21 aprile 2026, a un nuovo regolamento per la gestione e la concessione dei beni immobili e dei mezzi mobili iscritti nei pubblici registri, sottratti alla criminalità organizzata. La mossa mira a colpire direttamente i rallentamenti burocratici che hanno finora ostacolato la restituzione di questi patrimoni alla collettività, puntando a una riduzione drastica dei tempi tecnici necessari per l’assegnazione. Una nuova architettura amministrativa per superare gli stalli procedurali. La riforma approvata oggi non è un semplice aggiornamento formale, ma un tentativo di cambiare radicalmente il modo in cui la Città Metropolitana gestisce i lasciti dell’illegalità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: via libera alla riforma per i beni confiscati Notizie correlate Trent’anni dalla legge sui beni confiscati: le iniziative di Libera in Calabria e a ReggioDal 6 all’8 marzo 2026 banchetti, visite ai beni confiscati e raccolta firme per celebrare la legge 109 e promuovere il riutilizzo sociale dei beni... Reggio Calabria, appalti truccati e mazzette alle cosche: confiscati beni per 6 milioni a un imprenditoreConfisca di società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6 milioni di euro a Reggio Calabria. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Approvato definitivamente il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025; Rendiconto 2025 approvato a Reggio; Reggio Calabria, approvato il rendiconto 2025. Versace: Ente solido, avanti su viabilità e servizi · ilreggino.it; Maltempo in Calabria, via libera a sostegni alle imprese che hanno fatto richiesta alla Prociv. Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria dà via libera ai comitati di quartiereI comitati di quartiere sono indicati nei principi generali del Regolamento come libere formazioni sociali di natura apartitica, senza alcuno scopo di lucro, che rappresentano le rispettive comunità ... ilmetropolitano.it Reggio Calabria. Via libera all’assunzione di 16 medici al ‘Bianchi Melacrino Morelli’Si tratta di 1 specialista in Dermatologia e Venereologia, 1 in Neurologia, 2 in Oncologia, 1 in Radioterapia, 2 in Otorinolaringoiatria, 2 in Reumatologia, 1 in Ematologia, 4 in Chirurgia Generale, 1 ... quotidianosanita.it Reggio Calabria - Truffa del finto carabiniere, arrestati domiciliari per un uomo facebook Nel grande Museo Archeologico di Reggio #Calabria vi sono custodite molte opere d'arte greche e romane tra cui frammento del mosaico Guarna relativo ad un edificio termale di epoca romana III sec. d.C.. Con scene di atleti del pugilato, le tessere sono in c x.com