Martedì 21 aprile 2026, un incendio si è sviluppato nel pomeriggio nel piano superiore di un negozio in via Padova a Reggio Calabria. Le fiamme hanno causato danni alla struttura e hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti, che si sono fermati a osservare l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il fuoco ha provocato l’interruzione delle attività nel negozio interessato.

Un incendio ha colpito il piano superiore di un esercizio commerciale situato in via Padova a Reggio Calabria, scatenando il timore tra i residenti e i passanti nelle ore serali di questo martedì 21 aprile 2026. Le fiamme si sono propagate sopra l’attività gestita da cittadini di origine cinese, concentrandosi sulla parte sovrastante il locale aperto al pubblico. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato fondamentale per impedire che il rogo si estendesse alle abitazioni e agli edifici confinanti. Mentre le squadre di soccorso lavoravano per domare l’incendio, i carabinieri hanno provveduto a isolare l’area interessata per garantire la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, terrore in via Padova: rogo colpisce un negozio

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