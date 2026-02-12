Calabria significa casa a Reggio Calabria la presentazione del docufilm Nyumba

A Reggio Calabria è stato presentato il nuovo docufilm

“La casa è dove si trova il cuore” scriveva Plinio il Vecchio. E quella casa è la Calabria. Ci sono luoghi più capaci di altri di fare accoglienza, di costruire percorsi adatti a raccontare un territorio in modi nuovi e inclusivi. In Calabria se ne trovano moltissimi. Tre anni dopo la strage di Cutro dove, nella notte del 26 febbraio 2023, persero la vita 94 migranti, nasce il percorso di memoria “Calabria significa casa”. Nyumba, casa in Swahili, è il nome del progetto esteso di Paola Bottero, partito con l’omonimo docufilm, da lei ideato e scritto, diretto da Francesco Del Grosso, prodotto da Indaco Film con il sostegno della Calabria Film Commission, che prosegue con l’evento organizzato dall’associazione culturale “incroci”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

