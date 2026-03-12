Nelle prime ore del mattino in Svizzera, un uomo in fuga da una struttura psichiatrica ha incendiato un autobus in movimento, provocando un incendio e creando un clima di panico tra i passanti. Sei persone hanno perso la vita nell’incidente, mentre si sentivano urla di terrore tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un’atmosfera di terrore assoluto ha invaso le strade svizzere nelle prime ore del mattino, quando un uomo fuggito da una struttura psichiatrica ha dato alle fiamme un autobus in movimento. Il bilancio è drammatico: sei persone hanno perso la vita nel rogo, mentre i passeggeri rimasti intrappolati lanciavano urla disperate che descrivevano la vista orribile dei corpi che bruciavano. L’autista, secondo quanto riferito, ha subito un malore improvviso durante l’incidente, lasciando il veicolo alla deriva mentre le fiamme si diffondevano rapidamente all’interno dell’abitacolo. La dinamica dell’accaduto rivela dettagli inquietanti sulla sicurezza dei trasporti pubblici e sulle condizioni degli edifici circostanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo in Svizzera: 6 morti, bus in fiamme e urla di terrore

