Alè che Impresa in Valconca i giovani mettono alla prova le loro idee

Il 26 febbraio si è tenuto il primo incontro del percorso “Alè che Impresa” presso lo spazio “Il Cerchio Valconca” a Morciano di Romagna. L’evento è stato organizzato da “Il Gesto – Società Cooperativa Sociale” e ha visto coinvolti giovani della zona che hanno presentato e condiviso le loro idee imprenditoriali. La serata ha segnato l’avvio delle attività del progetto nel territorio.

Si è svolto nella serata del 26 febbraio il primo incontro del percorso "Alè che Impresa" nello spazio "Il Cerchio Valconca", gestito da "Il Gesto – Società Cooperativa Sociale" a Morciano di Romagna. Per la Valconca è stato molto più di un semplice appuntamento formativo: è stato l'avvio.