Reggio Calabria città cantiere e le opere lasciate in eredità al nuovo sindaco

A Reggio Calabria, i cantieri aperti e le opere lasciate in eredità al nuovo sindaco sono stati oggetto di numerose analisi negli ultimi anni. La città si trova al centro di un’attività di monitoraggio costante riguardo ai lavori pubblici avviati e in corso, con vari interventi ancora in fase di realizzazione o di completamento. Questa situazione ha portato spesso i mezzi di informazione a fare il punto sulla situazione complessiva della mobilità e delle infrastrutture cittadine.

La ricognizione dei cantieri aperti a Reggio Calabria è diventata da qualche anno un esercizio ricorrente per i mezzi d'informazione. Ogni tot mesi, torniamo a scrivere delle opere avviate e di cui si annuncia la conclusione che poi puntualmente slitta a data da destinarsi. Adesso però la mappa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Nuovo piano urbano per Reggio Calabria: progetti di rigenerazione e trasporti sostenibili in cantiereIl comune di Reggio Calabria ha ufficialmente avviato il piano di rigenerazione urbana più ambizioso degli ultimi vent’anni, con progetti che... L'emozione di Cannizzaro sindaco: "È stato sempre il mio sogno, Reggio Calabria è la città più bella del mondo"Dopo l'annuncio social, il parlamentare convoca la stampa per spiegare la sua visione di città, replica a polemiche e fake news e anticipa le...