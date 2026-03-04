Referendum giustizia FI mobilita la Calabria per il Sì | ecco la tappa di Reggio

Tra meno di 20 giorni gli italiani si recheranno ai seggi per votare sul referendum sulla giustizia. In Calabria, Forza Italia ha organizzato una manifestazione a Reggio per sostenere il Sì. La mobilitazione coinvolge attivamente i cittadini e si svolge in diverse località della regione, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della riforma. La campagna elettorale si intensifica nelle ultime settimane prima del voto.

Tra meno di 20 giorni l'Italia andrà alle urne per esprimersi su una riforma che riguarda uno dei pilastri fondamentali dello Stato: la giustizia. Agli eventi di "Calabria Sì" parteciperanno dirigenti di partito, amministratori locali, sindaci, consiglieri e assessori regionali, parlamentari, il segretario regionale e vice capogruppo alla Camera dei deputati, on. Francesco Cannizzaro, il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale, on. Roberto Occhiuto, il vice ministro alla giustizia, sen. Francesco Paolo Sisto, il bicepresidente della Camera dei deputati e responsabile della campagna per il Sì alla riforma della giustizia, on.

Giustizia e garanzie, nasce a Reggio Calabria il comitato per il Sì al referendumAnche Reggio Calabria entra nel dibattito nazionale sulla riforma della giustizia: è stato costituito in città il Comitato per il Sì al referendum...

Il procuratore di Reggio Calabria Borrelli: “Referendum? La riforma non risolve nessun problema della giustizia, come la lunghezza dei processi”“La riforma, alla quale io personalmente sono contrario, non risolve nessuno dei problemi della giustizia.

Referendum sulla giustizia, a Trieste a confronto le ragioni del sì e del noCresce a Trieste l'interesse per la riforma in materia di giustizia che sarà oggetto del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Oltre 500 persone hanno affollato l'aula magna dell'ateneo del cap ... rainews.it

Referendum sulla giustizia, a Foggia il confronto promosso dal PD: Ragioni del No al centro del dibattitoUn momento di confronto pubblico per approfondire i contenuti della riforma della giustizia e le ragioni del No al referendum. immediato.net

Ampia partecipazione allo spazio Libero Materia per l'incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia con i rappresentanti di magistratura, avvocatura, Cgil e Anpi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/referendum-giustizia-le-ragioni-del-no-u facebook

I magistrati come CasaPound: sede abusiva in Cassazione Referendum giustizia, 18 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com