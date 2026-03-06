Drogato alla guida di un' auto rubata folle inseguimento prima dello schianto

Un inseguimento scene da film si è svolto nelle strade della Franciacorta, coinvolgendo un uomo di 30 anni di Chiari. Alla guida di un'auto rubata, il veicolo ha percorso le vie della zona prima di finire in un incidente. Durante la fuga, il conducente è stato trovato in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. L’auto è stata sequestrata e sono in corso le verifiche.

Folle inseguimento per le vie della Franciacorta: alla guida di un'auto rubata, un 30enne di Chiari – B.E. le sue iniziali, poi arrestato – ha cercato di sfuggire a una pattuglia della Polizia Locale di Rovato, per fortuna senza riuscirci. Una volta raggiunto è risultato positivo alle sostanze stupefacenti oltre che in possesso di un coltello a serramanico. Tutto è successo martedì sera poco dopo le 19. Il giovane, alla guida di una Ford che risultava rubata in provincia di Bergamo, è stato intercettato a Rovato da una pattuglia: non si è fermato all'alt e da qui è scattato l'inseguimento che è proseguito per chilometri, fino a Iseo.

Auto fuori strada a Trani, un morto e due feriti | In un video prima dello schianto la folle corsa a 140 km/hÈ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio a Trani, in via Barletta.

Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notteL’auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade.

