manifesti elettorali per il no nei tribunali della calabria

Nelle città della Calabria, i tribunali sono invasi da manifesti elettorali che sostengono il No nel referendum sulla giustizia. Ogni giorno si moltiplicano le affissioni e le scritte sui muri, rendendo il clima sempre più teso. Le immagini e i messaggi sono visibili in diverse zone, creando un’atmosfera di forte confronto tra le parti coinvolte.

Ogni giorno che passa il clima sul referendum della giustizia si fa sempre più incandescente. Chi dovrebbe gettare acqua sul fuoco, lo aizza. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, quello di «le persone perbene votano No, gli indagati, la ‘ndrangheta e la massoneria deviata votano Sì», ieri ha rilasciato un’altra intervista bombastica. «Attendo ancora la denuncia di Matteo Salvini per quello che ho detto, dovrebbe arrivarmi a giorni. Il ministro Carlo Nordio, che ha detto che i magistrati dovrebbero sottoporsi a periodici test psicologici, apra un’istruttoria per verificare se sono pazzo. E attendo il procedimento disciplinare annunciato dai rappresentanti di Forza Italia nel Consiglio Superiore della Magistratura, così da difendermi». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

