Carina fenomeno garibaldino Online per errore il file con le note sui candidati al concorso per notai
Un file interno con le note sui candidati al concorso notarile del 2024 è stato visualizzato per errore online, generando confusione tra gli interessati. Il documento, rimasto accessibile per pochi minuti, conteneva valutazioni riservate e dettagli personali di diversi candidati. La fuga di informazioni ha suscitato reazioni tra i partecipanti, alcuni dei quali hanno condiviso commenti ironici sui social. La notizia ha attirato l’attenzione su problemi di sicurezza nella gestione dei dati sensibili dei candidati. Ora si attendono chiarimenti ufficiali sull’accaduto.
Un file interno, rimasto online per pochi minuti, ha acceso il dibattito sul c oncorso notarile bandito nel 2024. Il documento - un foglio Excel comparso il 19 febbraio sul sito del Consiglio nazionale del notariato e poi rapidamente rimosso - conteneva annotazioni riferite ai candidati ammessi alle prove orali dopo aver superato gli scritti di novembre. Nonostante la pubblicazione sia stata di breve durata, il file è stato scaricato da alcuni utenti e le relative schermate hanno iniziato a circolare in rete, alimentando discussioni e ipotesi di ricorso. Tra le note riportate accanto ai nominativi compaiono espressioni come "Carina", "graziato", "fenomeno", oltre a formule più articolate quali "graziato sul commerciale", "salvato sul civile", "Genio?", "Fenomeno???" e "Candidato garibaldino".🔗 Leggi su Ilgiornale.it
