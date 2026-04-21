A Reggio Calabria, circa 300 medici di medicina generale sono stati sanzionati dall’Azienda sanitaria provinciale. La contestazione riguarda l’eccesso di prescrizioni farmaceutiche e l’appropriatezza delle stesse. La vicenda coinvolge professionisti che operano nella provincia e che sono stati chiamati a rispondere delle loro pratiche di prescrizione. La situazione si inserisce in un'azione di controllo volta a verificare la correttezza delle prescrizioni mediche.

Circa 300 medici di medicina generale operanti nella provincia di Reggio Calabria si trovano nel mirino dell’Azienda sanitaria provinciale a seguito di contestazioni riguardanti l’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche. Le verifiche condotte sulla spesa del secondo trimestre del 2025 hanno portato all’emissione di sanzioni che colpiscono i professionisti per aver superato i tetti stabiliti dalla Regione e dalle direttive dell’Aifa. Sanzioni economiche e farmaci sotto osservazione. Le richieste di rimborso avanzate dall’Asp non sono uniformi, ma variano in base alla gravità della violazione riscontrata dai controlli della commissione dedicata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: 300 medici sanzionati per eccesso di prescrizioni

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