Calabria sanità | accordo per rivedere le sanzioni ai medici di base su prescrizioni farmacologiche contestate

La deputata Simona Loizzo ha incontrato la direttrice generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, per discutere le sanzioni ai medici di base. Le due hanno deciso di rivedere le multe imposte ai medici che prescrivono farmaci contestati, spesso senza chiarimenti. L’accordo mira a rendere più giuste le sanzioni e a migliorare il rapporto tra medici e istituzioni. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni di medici che si sono sentiti penalizzati ingiustamente. La novità potrebbe cambiare le regole in tutta la regione.

Sanità Calabrese: Una Svolta per i Medici di Base, Accordo tra Loizzo e l'Asp di Reggio Calabria. Una svolta significativa si registra nel sistema sanitario calabrese con l'accordo raggiunto tra la deputata Simona Loizzo e la direttrice generale dell'Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, per affrontare le controversie relative alle sanzioni imposte ai medici di base per le prescrizioni farmacologiche. L'intesa mira a rivedere le procedure di controllo e a garantire maggiore chiarezza nell'applicazione delle normative, ponendo fine a mesi di tensioni e proteste da parte della categoria medica nel territorio reggiano.