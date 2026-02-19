Sanzioni e prescrizioni Loizzo chiude l’accordo con l’Asp di Reggio Calabria

Loizzo ha firmato un accordo con l’Asp di Reggio Calabria dopo settimane di proteste dei medici di medicina generale. La causa è il conflitto legato alle sanzioni e alle prescrizioni farmacologiche che avevano creato tensioni tra medici e amministrazione sanitaria. La decisione mira a trovare un punto d’intesa e a evitare ulteriori contrasti. La firma si è svolta in un clima di confronto diretto tra le parti, segnando un passo importante per calmare le polemiche in città. Ora si attende una risposta concreta da entrambe le parti.

Dopo settimane di tensioni tra medici di base, Azienda sanitaria e Regione, l'onorevole leghista spiega a ReggioToday i contenuti e gli obiettivi dell'intesa La vicenda trae origine da una campagna di verifica sulle prescrizioni farmaceutiche effettuate negli anni precedenti a carico del Servizio sanitario regionale. I controlli hanno portato all'invio di contestazioni economiche per presunte prescrizioni ritenute non conformi ai parametri di spesa e di appropriatezza. Nel corso delle verifiche sono state rilevate prescrizioni considerate non "giustificate" da piani terapeutici. Tuttavia, spesso la pratica clinica deve rispondere a esigenze terapeutiche o a urgenze che la rigidità delle norme non sempre contempla.