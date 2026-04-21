La Reggio BiC ha ottenuto ufficialmente la gestione di un immobile precedentemente confiscato alla criminalità organizzata. La consegna dell’edificio rappresenta il risultato di un percorso di riqualificazione, che prevede anche la fornitura di un nuovo mezzo di trasporto dedicato agli atleti. La società di basket paralimpico ora dispone di una nuova sede e di risorse per le proprie attività.

La Reggio BiC riceve ufficialmente la gestione di un immobile precedentemente sottratto alla criminalità organizzata, completando così un percorso di riqualificazione che include anche la messa a disposizione di un nuovo mezzo di trasporto per i propri atleti. La consegna della nuova sede, avvenuta con la presenza del Sindaco Metropolitano facente funzione Carmelo Versace, trasforma un patrimonio confiscato in un centro operativo fondamentale per lo sport paralimpico e l’inclusione sociale nel territorio reggino. Dall’assegnazione del 2020 al completamento dei lavori con fondi europei. Il processo che ha portato alla restituzione di questo spazio alla collettività non è frutto di un evento isolato, ma il risultato di una pianificazione iniziata diversi anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio BiC: il basket paralimpico conquista la nuova sede sociale

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