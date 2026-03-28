Serie A Reggio BiC conquista una vittoria meritata contro la tenace Treviso | finisce 50-67

La Reggio BiC ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Treviso con il punteggio di 50-67. La squadra ha dominato la partita, mantenendo un vantaggio stabile durante tutto l'incontro. Treviso ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato nel corso del gioco. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha festeggiato il risultato.

Grande prova di forza della Reggio BiC che conquista una convincente vittoria sul campo di Treviso con il punteggio finale di 50-67. Una gara gestita con autorità dai reggini, sempre avanti nel punteggio e capaci di controllare i momenti più delicati del match grazie a una prestazione corale che conferma l’ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane. Nonostante il divario, va dato merito a Treviso di non aver mai mollato, provando fino alla fine a rientrare in partita con determinazione e orgoglio. Avvio deciso della Reggio BiC. La partita si apre con Juninho Clemente che firma i primi punti per i calabresi, ma Treviso risponde immediatamente ristabilendo la parità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Serie A, Reggio BiC conquista una vittoria meritata contro la tenace Treviso: finisce 50-67 Articoli correlati Leggi anche: Serie A, trasferta delicata a Treviso: per la Reggio BiC vietato abbassare la guardia Serie A, Reggio BiC pronta a una sfida che vale doppio: al PalaCalafiore arriva BergamoLa Reggio BiC è pronta a tornare sul parquet davanti al proprio pubblico per unadelle gare più importanti di questa fase di campionato. Altri aggiornamenti su Serie A Reggio BiC conquista una... Temi più discussi: Serie A, trasferta delicata a Treviso: per la Reggio BiC vietato abbassare la guardia; Reggio Bic, Rukavisnikov: Daremo il massimo fino alla fine. Eurocup? Tutto è possibile; VALERIO COSTA PRONTO AL SALTO DI CATEGORIA; Basket Academy vs Virtus Molfetta, sabato ore 19,30 al Pala Pulerà. Canestrari stimola i tifosi. Serie A, Reggio BiC conquista una vittoria meritata contro la tenace Treviso: finisce 50-67Nonostante il divario, va dato merito a Treviso di non aver mai mollato, provando fino alla fine a rientrare in partita ... reggiotoday.it Serie A, trasferta delicata a Treviso: per la Reggio BiC vietato abbassare la guardiaSfida che si preannuncia insidiosa per i ragazzi di coach Cugliandro. Si gioca sabato 28 marzo con inizio alle ore 14.30 ... today.it Reggio Bic, vittoria autoritaria contro Treviso: finisce 50-67 Grande prova di forza della Reggio Bic che conquista una convincente vittoria sul campo di Treviso con il punteggio finale di 50-67. Una gara gestita con autorità dai reggini, sempre avanti nel punteg - facebook.com facebook