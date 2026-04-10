Reddito di Libertà aumento a 530 euro al mese | istruzioni INPS per il 2026 e recupero arretrati 2025

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 44 del 9 aprile 2026, dedicata al Reddito di Libertà. In questa comunicazione vengono indicati gli aggiornamenti relativi all’importo massimo mensile, che sale a 530 euro, alle procedure per la presentazione delle domande e alle risorse disponibili per il 2026. La circolare fornisce anche indicazioni sul recupero degli arretrati relativi all’anno 2025.

Con la circolare n. 44 del 9 aprile 2026, l’INPS interviene sul Reddito di Libertà, il contributo destinato alle donne vittime di violenza, aggiornando importi, gestione delle domande e quadro delle risorse per il 2026. Le indicazioni recepiscono il decreto interministeriale del 17 settembre 2025 e le successive norme di bilancio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Reddito di libertà 2026, aumentano gli importi a 530 euro: a chi spetta e come fare domanda all’INPSSale il Reddito di libertà, cioè il contributo per le donne vittime di violenza: +30 euro al mese e fino a 6.

A 75 anni scopre una ricca pensione, 1.400 euro al mese: come verificare gli arretrati InpsUn uomo di 75 anni residente a Genova, che viveva in condizioni di indigenza, ha scoperto di aver diritto a 106mila euro di arretrati pensionistici.

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La principale novità riguarda l’importo: il sussidio passa da 500 a 530 euro mensili, con un incremento di 30 euro al mese #Reddito #Libertà #Donne #Vittime #Violenza - facebook.com facebook