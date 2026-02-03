Assegno di inclusione come il reddito di cittadinanza | La spesa a Napoli quanto quella dell' intero Nord I dati dell' Inps

A Napoli, il costo della spesa alimentare è ormai paragonabile a quello delle regioni del Nord. I dati dell’Inps mostrano che, anche con l’Assegno di inclusione, molte famiglie del Sud si trovano a dover affrontare spese simili a quelle di chi vive nelle zone più ricche del Paese. La situazione mette in evidenza le differenze economiche che persistono tra Nord e Sud, rendendo difficile pensare a un vero riequilibrio.

L'Assegno di inclusione come il reddito di cittadinanza: in un'Italia sempre più divisa in due, tra il Sud e il Centro-Nord, anche l'Adi risponde alle stesse logiche - ed esprime gli stessi dati - del defunto reddito, abolito dal governo Meloni. Secondo quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps infatti, la spesa per l'assegno a Napoli ammonta quasi a quella dell'intero Nord Italia. I numeri sono eloquenti: a Napoli a dicembre 2025 oltre 101mila famiglie hanno ricevuto l'Adi per 279.108 persone coinvolte e un importo medio di 772 euro, una platea che si avvicina a quella residente nell'intero Nord. 🔗 Leggi su Leggo.it

A dicembre, Napoli ha superato il Nord Italia nella spesa per l’Assegno di Inclusione.

Al Sud e nelle Isole, il 70% di chi riceve l’Assegno di inclusione sono persone che vivono in queste zone.

