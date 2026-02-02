Kumitevent Catania weekend di successi per la Red Dragon di Francavilla

Il fine settimana a Catania si è trasformato in una vera festa per la Red Dragon di Francavilla Fontana. Gli atleti della squadra hanno conquistato risultati importanti in competizioni diverse, dimostrando tutta la loro determinazione. Sono tornati a casa con medaglie e tanta voglia di continuare a migliorarsi, dopo giorni di allenamenti intensi e sacrifici.

Tra i protagonisti assoluti della giornata spicca il francavillese Matteo d'Amuri, accompagnato dal coach Stefano Bramato. L'atleta ha letteralmente infiammato il tatami, conquistando nella suggestiva cornice del PalaCatania, durante la quinta edizione del KumitEvent, manifestazione di kickboxing legata al circuito Asi Kickboxing, organizzata con grande professionalità dal maestro Graziano Falzone:
- Oro nel Point Fighting – prima categoria di peso;
- Oro nel Point Fighting – seconda categoria di peso;
- Argento nel match di Karate Kumite sul ring.

