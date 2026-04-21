Red Dragon in trionfo alla Coppa Italia Fight Net | 13 atleti dominano davanti al pubblico

Domenica 19 aprile, il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana ha ospitato la Coppa Italia Fight Net, un evento ufficiale della federazione Iaksa che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da varie zone del Sud Italia. La competizione ha visto il successo di un atleta noto come Red Dragon, che ha conquistato il primo posto in diverse discipline, attirando l’attenzione del pubblico presente. Una giornata all’insegna dello sport e della competizione.

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 19 aprile, il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana ha ospitato la prestigiosa Coppa Italia Fight Net, evento ufficiale Iaksa che ha richiamato atleti da tutto il Sud Italia. Una giornata intensa dedicata alle arti marziali, con competizioni in Karate, Kata.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Gli atleti del Boars Fight Team Migliano conquistano spazio sul palco del Kombat Tour ItaliaDomenica 8 marzo, al Palamarco di Albenga, il team di arti marziali Boars Fight Team Migliano ha scalato il podio della visibilità nazionale durante... Asd Red Dragon, stage e tappa al campionato Iaksa con il campione mondiale Mattia FaraoniOSTUNI - Due giornate ricche di emozioni e sport per la Red Dragon di Francavilla Fontana, impegnata in un doppio appuntamento che ha messo in...