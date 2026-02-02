gli atleti del boars fight team migliano conquistano spazio sul palco del kombat tour italia

Gli atleti del Boars Fight Team Migliano salgono sul palco del Kombat Tour Italia. Domenica 8 marzo, al Palamarco di Albenga, il team di arti marziali ha preso un posto importante nel circuito nazionale. Con fermezza e determinazione, i combattenti hanno mostrato le loro capacità davanti a un pubblico numeroso. La tappa di Albenga si conferma un momento di crescita per il team, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide.

Domenica 8 marzo, al Palamarco di Albenga, il team di arti marziali Boars Fight Team Migliano ha scalato il podio della visibilità nazionale durante la tappa K1 del Kombat Tour Italia. L’evento, punto di riferimento per gli atleti del panorama agonistico italiano, ha visto i giovani sportivi di Sanremo portare sul palco prestazioni che hanno attirato l’attenzione di tecnici, appassionati e addetti ai lavori. Tra i protagonisti, Vincenzo Imbimbo ha regalato un incontro memorabile, caratterizzato da un equilibrio tecnico e tattico che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

