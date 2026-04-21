Real Sociedad-Getafe mercoledì 22 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Azulones a segno nella festa dei baschi?

Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20:00 si disputerà la partita tra la Real Sociedad e il Getafe, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili. Nella stagione in corso, la squadra basca ha affrontato diverse sfide in campionato e coppa, tra cui un ottavo di Copa del Rey disputato a metà gennaio contro l’Osasuna, quando alla fine del primo tempo si trovava in svantaggio di due reti.