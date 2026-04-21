Real Sociedad-Getafe mercoledì 22 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Azulones a segno nella festa dei baschi?
Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20:00 si disputerà la partita tra la Real Sociedad e il Getafe, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili. Nella stagione in corso, la squadra basca ha affrontato diverse sfide in campionato e coppa, tra cui un ottavo di Copa del Rey disputato a metà gennaio contro l’Osasuna, quando alla fine del primo tempo si trovava in svantaggio di due reti.
Negli ottavi di Copa del Rey, in una gara di metà gennaio con Matarazzo che era arrivato da poco sulla panchina della Real Sociedad, Anoeta era quasi rassegnato all’eliminazione: l’Osasuna vinceva 0-2 a 15 minuti dalla fine e assaporava i quarti. Con un grande finale i baschi riuscirono a pareggiare all’ultimo minuto e vincere ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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