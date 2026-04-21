Mercoledì 22 aprile alle 20:00 si gioca la partita tra Real Sociedad e Getafe, valevole per la Liga. La sfida si svolge allo stadio di Anoeta, dove i tifosi si preparano a festeggiare i campioni. Ricorda una partita di gennaio negli ottavi di Copa del Rey, quando la Real Sociedad, sotto la guida di un nuovo allenatore, era vicina all’eliminazione contro l’Osasuna, che conduceva 2-0 a 15 minuti dalla fine.

Negli ottavi di Copa del Rey, in una gara di metà gennaio con Matarazzo che era arrivato da poco sulla panchina della Real Sociedad, Anoeta era quasi rassegnato all’eliminazione: l’Osasuna vinceva 0-2 a 15 minuti dalla fine e assaporava i quarti. Con un grande finale i baschi riuscirono a pareggiare all’ultimo minuto e vincere ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Getafe (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Anoeta festeggia i campioni

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