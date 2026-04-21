Real Madrid Hierro consiglia | Mi piacerebbe vedere Salah con la camiseta blanca

Il calciomercato estivo si avvicina e le voci sulle trattative si intensificano. Tra le possibili mosse, si parla di un interesse nei confronti di un attaccante egiziano, che potrebbe cambiare maglia. Un ex calciatore di rilievo ha espresso il desiderio di vedere questa figura con la camiseta blanca. Le speculazioni sui trasferimenti continuano a riempire le conversazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Madrid, 21 aprile 2026 – Si avvicina il calciomercato estivo, che si preannuncia più rovente che mai. Sono tanti i giocatori in scadenza di contratto che quest'estate infiammeranno le trattative: dai più chiacchierati in Serie A Lewandowski e Goretzka, fino a Robertson. Ma c'è anche Mohamed Salah, che, nonostante il rinnovo dell'anno scorso fino al 2027, lascerà Liverpool dopo ben 9 stagioni e le pretendenti non mancano. In Inghilterra, l'egiziano ha fatto il salto di qualità decisivo per la sua carriera, diventando uno dei giocatori più forti degli ultimi anni: 257 gol e 122 assist in 439 presenze totali, due Premier League, due Coppe di Lega, una FA Cup, una Carabao Cup e, soprattutto, la Champions League vinta nel 2019 in finale contro il Tottenham, oltre ai tantissimi traguardi personali raggiunti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Real Madrid, Hierro consiglia: “Mi piacerebbe vedere Salah con la camiseta blanca” Notizie correlate Real Madrid – Real Sociedad 4-1: la squadra di Arbeloa vince con Vinicius che segna due rigoriRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Il Real Madrid non ha più gente da Real Madrid: Kroos, ModricLa deflagrazione del Real Madrid non può essere spiegata solo dal punto di vista tecnico-tattico. Approfondimenti e contenuti Real Madrid, Hierro consiglia: Mi piacerebbe vedere Salah con la camiseta blancaL'ex difensore dei blancos ha un sogno: vedere Salah con la maglia del Real Madrid ... msn.com Real Madrid: Fernando Hierro nuovo vice di AncelottiSarà Fernando Hierro il vice di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid nella prossima stagione. L’ex capitano delle Merengues, leggenda del calcio spagnolo, sostituirà Zinedine Zidane, ... football-magazine.it