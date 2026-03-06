Sul Lago Maggiore si svolgono due giornate di parate e musica con l’Olympic Fringe Festival, una rassegna itinerante promossa dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di commercio di Varese. L’evento porta sul territorio spettacoli e esibizioni ispirate allo spirito olimpico, coinvolgendo diverse realtà locali e ospitando artisti provenienti da varie regioni. La manifestazione si svolge in diverse location lungo il lago.

Lo spirito olimpico fa tappa sul Lago Maggiore con l’Olympic Fringe Festival, rassegna itinerante promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di commercio di Varese. Dopo Saronno, Busto e Gallarate e in attesa del gran finale a Varese, questo weekend il Festival animerà Luino. Domani protagonista sarà “La Fiera di Olimpia“, un’intera giornata di festa che prenderà il via alle 10.30 con una parata tematica musicale. Musicisti e performer attraverseranno la città da Palazzo Verbania a via XV Agosto, in un vivace percorso sonoro e scenico. In piazza Garibaldi spazio a comicità e meraviglia con performance di mimica, equilibrismo e giocoleria. Nel pomeriggio la parata tornerà ad animare le strade: alle 15:30 partenza da Palazzo Verbania e passaggio in via Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Due giorni di parate e musica; Luino accoglie l'Olympic Fringe Festival: due giorni di spettacoli tra mito, arte e Festa della Donna

