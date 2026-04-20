Montegrotto Terme festeggia la Liberazione con uno spettacolo dedicato a Sandro Pertini

Sabato 25 aprile, Montegrotto Terme ricorda l’ottantesimo anniversario della Liberazione con una serata in piazza Roma. L’evento combina un momento civile dedicato alla storia e uno spettacolo artistico. La serata si svolge nel centro del paese e coinvolge la comunità locale, offrendo un’occasione per commemorare e riflettere sul passato. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni ufficiali della giornata.

Sabato 25 aprile Montegrotto Terme celebra l'ottantesimo anniversario della Liberazione con una serata in piazza Roma che unisce il momento civile e quello artistico. Dopo le celebrazioni religiose della mattinata con la tradizionale processione della Madonna Nera, organizzata dalla parrocchia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Candle Night: una serata alle terme con luce di candele, musica e benessere a Montegrotto TermeDopo il grande successo della prima serata, Candle Night torna a Mioni Luxury Swim & Spa con un nuovo appuntamento serale dedicato al relax e alla... Festa della donna alle terme adults only a Montegrotto TermeCelebra la Festa della donna con un’esperienza speciale nell'oasi termale adults only di Montegrotto Terme (PD).