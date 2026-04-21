Re-fusi al Teatro 7 dal 21 aprile

Dal 21 aprile, al Teatro 7, va in scena “Re-fusi”, una commedia scritta da Roberta Skerl e diretta da Vanessa Gasbarri. Lo spettacolo combina umorismo e teatro colto, trasformando ogni momento in una risata liberatoria. La rappresentazione si inserisce nel cartellone teatrale della stagione e sarà in programmazione nelle settimane successive. La produzione coinvolge attori e professionisti del settore teatrale locale.

Commedia colta che trasforma ogni 're-fuso' in una risata liberatoria. Nasce dalla penna arguta di Roberta Skerl e prende vita grazie alla regia visionaria di Vanessa Gasbarri Re-fusisarà alTeatro 7dal21 aprileal10 maggio. In scenaAlessandro Salvatori,Andrea Perrozzi,Walter Del Greco,Veronica Milaneschi. Lo spettacolo nasce dalla penna arguta diRoberta Skerle prende vita grazie alla regia visionaria diVanessa Gasbarriche trasforma un appartamento soffocato di libri in un labirinto psicologico ed esilarante. Re-fusiè unacommedia colta e spiazzanteche trasforma ogni refuso in una risata liberatoria. Si svolge all’interno dell’appartamento di un correttore di bozze maniacale, che viene invaso da due tecnici del citofono logorroici ed una travolgente colf moldava.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Re-fusi al Teatro 7 dal 21 aprile ¿Qué hay que tener para gobernar una comunidad autónoma Mira lo que dice Cervantes en el Quijote Notizie correlate "Re-Fusi" di Roberta Skerl al Teatro 7Cosa accade se un correttore di bozze maniacale si ritrova la casa invasa da due tecnici del citofono logorroici e una colf moldava... “Re-Fusi”: al Teatro 7 la commedia dell’imperfezioneCosa: La commedia “Re-Fusi” scritta da Roberta Skerl e diretta da Vanessa Gasbarri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Re-Fusi al Teatro 7: il 28 aprile una serata solidale a sostegno dei progetti di Caritas Roma; Re-Fusi di Roberta Skerl al Teatro 7; Re-Fusi: al Teatro 7 la commedia dell’imperfezione; Walter Del Greco: in scena sin da quando ero ragazzo. Re-Fusi di Roberta Skerl al Teatro 7Cosa accade se un correttore di bozze maniacale si ritrova la casa invasa da due tecnici del citofono logorroici e una colf moldava travolgente? Re-Fusi, dalla penna arguta di Roberta Skerl, prende vi ... romatoday.it “Francesco e gli altri vedevano il mondo con gli occhi dei ragazzi”: “Fratello sole, sorella luna”, il progetto diretto da Piero Maccarinelli, porta in teatro la celebre sceneggiatura di Franco Zeffirelli. A #Retroscena oggi #21aprile ore 23.40 su #TV2000 Canale - facebook.com facebook E' morto Luis Brandoni, icona del cinema e del teatro argentino x.com