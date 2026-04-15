Re-Fusi di Roberta Skerl al Teatro 7
Cosa accade se un correttore di bozze maniacale si ritrova la casa invasa da due tecnici del citofono logorroici e una colf moldava travolgente?Re-Fusi, dalla penna arguta di Roberta Skerl, prende vita grazie alla regia visionaria di Vanessa Gasbarri, che trasforma un appartamento soffocato da.🔗 Leggi su Romatoday.it
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