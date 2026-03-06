Rc auto Foggia tra le città più care | premio medio aumentato del 13,8% in un anno

A febbraio 2026, il prezzo medio dell’assicurazione auto in Italia si è attestato a 492 euro, segnando un aumento del 13,8% rispetto all’anno precedente. A livello nazionale, Foggia si conferma tra le città più care per le polizze auto, con un incremento dei premi rispetto ad altri territori. I dati sono forniti dal portale Segugio.it, specializzato nella comparazione di prodotti assicurativi e servizi correlati.

Secondo i dati di Segugio.it, in Puglia il prezzo medio Rca è sopra la media nazionale. Con un premio medio di quasi 670 euro, Foggia è la seconda provincia più cara in Puglia dopo la Bat Secondo i dati di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, a febbraio 2026 il prezzo medio per l’assicurazione auto in Italia ha raggiunto i 492,00 €. Rispetto a 12 mesi fa, quando la media era pari a 446,82 €, l’aumento sfiora i 50 € all’anno per una crescita del +10,1%, mentre rispetto al mese di gennaio 2026 – quando la media era 473,46 € - i prezzi sono saliti di quasi 20 € in media (+3,9%). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Rc auto: registrato un aumento superiore al 5% del premio medio in Abruzzo, a Pescara si spende di piùA livello provinciale, il prezzo più alto nel 2025 per quanto riguarda l’Rc auto in Abruzzo si è registrato a Pescara, dove la media si è attestata...

Rc auto, prezzo medio in crescita: Foggia la provincia più cara della PugliaNel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’RC Auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni precedenti, pur restando su...

Aggiornamenti e notizie su Rc auto Foggia tra le città più care....

Argomenti discussi: Provincia di Foggia, via libera definitivo al Bilancio 2026-2028: oltre 570 milioni per il 2026.

Rc Auto più cara nel 2026: stangata per oltre 500mila automobilistiBrutte notizie in arrivo per oltre 500mila automobilisti italiani: secondo l’osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, vedranno ... gazzetta.it

RC Auto, l'ingiustizia tra Nord e Sud: chi paga la polizza più cara viaggia con meno tuteleL'assicurazione auto in Italia non è solo una tassa sulla mobilità, ma sta diventando una vera e propria lente d'ingrandimento sulle disuguaglianze economiche del Paese. I dati del 2025 parlano chiaro ... msn.com