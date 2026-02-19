board of peace washington prova a riscrivere la pace in medio oriente

Il Board of Peace si è aperto a Washington con una coreografia altamente simbolica e una forte impronta personale del presidente statunitense, Donald Trump. I partecipanti si sono riuniti presso lo U.S. Institute of Peace per la foto ufficiale inaugurale, con Trump affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio, dal vicepresidente JD Vance, dalla chief of staff Susie Wiles e da Jared Kushner, membro del consiglio esecutivo del Board e genero-in-chief. Prima dell’inizio dei lavori – dedicati al futuro di Gaza – il presidente ha scherzato con i presenti e ha rivendicato la portata dell’iniziativa, definendola “una delle cose più importanti e significative” della sua carriera politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

Argomenti discussi: Board of Peace, chi sarà a Washington? Qual è la missione e che ruolo avrà l'Italia?; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; 'Il Board affronta il futuro di Gaza', Meloni schiera Tajani a Washington; Board of Peace, Italia sarà osservatore. Tajani: Andrò io a Washington.

Il Board of Peace di Trump si riunisce per la prima volta a Washington: chi partecipa, chi no e cosa c’è all’ordine del giornoPer l’Italia è presente, come osservatore, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre a rappresentare l’Ue c’è la Commissaria per il Mediterraneo e la demografia ed ex sindaca della ... tpi.it

Board of Peace, Trump a prima riunione: Niente di più potente e prestigiosoIl presidente Usa ha annunciato che alcuni Stati membri si sono impegnati a versare oltre 7 miliardi di dollari. Per l’Italia è presente il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. E si a ... tg24.sky.it

Il discorso di Trump alla prima riunione del Board of Peace: "La guerra in Medio Oriente è finita" >>> https://bit.ly/4cA17Cm facebook

