Raw 02.032026 Fallout from Elimination Chamber

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Indiana. Lo show inizia con i The Vision che raggiungono il ring. Paul Heyman dice che avrebbero dovuto dare il benvenuto allo show, ma vogliono parlare di Seth Rollins. Quest'ultimo ha rubato sia il merito della fondazione dei visionari e dello Shield, ma soprattutto ha rubato il main event di WrestleMania a Logan Paul. Non appena tornerà su un ring della WWE i visionari avranno la loro rivincita dato che lo prenderanno a calci nel c**o. Logan Paul dice che aveva fatto tre eliminazioni a Elimination Chamber, poi è intervenuto Rollins e non lasceranno il ring prima di avere Rollins.