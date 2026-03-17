A Ravenna, una donna è stata arrestata in zona stazione mentre violava gli arresti domiciliari per spacciare droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati 8 grammi di sostanza stupefacente a un giovane di origine egiziana. L’intervento rientra nell’ambito dell’operazione “Smoke Corner” condotta dalle forze dell’ordine nella zona.

Fermata una cittadina straniera di 38 anni per reiterate violazioni degli arresti domiciliari e spaccio di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio dell’operazione “Smoke Corner” condotta dalla Polizia di Stato nelle aree attorno alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer. L’arresto è stato eseguito a seguito di controlli mirati, mentre un secondo soggetto, un cittadino egiziano di 21 anni, è stato segnalato per detenzione di droga. Gli interventi sono stati effettuati a Ravenna il 17 marzo 2026. Controlli serrati nelle zone della stazione e dei giardini Speyer Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti si è concentrata sulle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer, considerate particolarmente sensibili per la presenza di fenomeni di spaccio e altre forme di illegalità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ravenna, operazione "Smoke Corner" in zona stazione: arrestata perché violava i domiciliari per spacciare

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