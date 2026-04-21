Rapine con machete a Correggio incastrato dalla tecnologia

A Correggio, nel periodo tra dicembre e gennaio, sono stati segnalati tre episodi di rapina con machete. La prima si è verificata nella notte della vigilia di Natale in un alloggio della parrocchia di Canolo. A seguire, ci sono stati due altri incidenti, uno in strada in via Circondaria e un altro in via Repubblica, entrambi nella stessa cittadina. Le autorità stanno indagando sui fatti, con l’ausilio della tecnologia per identificare i responsabili.

Correggio (Reggio Emilia), 21 aprile 2026 - Una rapina con machete in un alloggio ricavato alla parrocchia di Canolo la notte della vigilia di Natale, un’aggressione in strada in via Circondaria pochi giorni dopo e un simile episodio il 9 gennaio in via Repubblica, sempre a Correggio. Episodi tra loro collegati dall’unico autore, ogni volta armato di machete e apparso particolarmente aggressivo e violento. A incastrare l’uomo, un 27enne di origine straniera, già ben noto alle forze dell’ordine, è stata la tecnologia. L'uomo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie con l'obbligo del braccialetto elettronico per un altro procedimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapine con machete a Correggio, incastrato dalla tecnologia Notizie correlate Rapine con machete e cani da combattimento: arrestati 4 maghrebiniLa Polizia di Stato di Fermo ha arrestato quattro cittadini di origini magrebine per il reato di concorso in rapina aggravata dall’uso di armi,... Rapine a mano armata con machete e cani da combattimento: 4 arresti a FermoLa Polizia di Stato di Fermo ha arrestato quattro cittadini di origini nordafricane per il reato di concorso in rapina aggravata dall’uso di armi,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un uomo è stato aggredito con un machete a Guaraqueçaba; l'aggressore è stato arrestato dalla polizia.; La polizia scientifica ha identificato il corpo di un passeggero di un'auto a noleggio con conducente, ucciso con oltre 20 colpi di arma da fuoco a Paranaguá.; Un giovane è morto annegato all'ospedale regionale di Guaratuba. Rapine con il machete a Correggio: i carabinieri arrestano un 28enneCORREGGIO (Reggio Emilia) – Pesanti minacce ma anche brutali aggressioni nei confronti di due giovani, con l’obiettivo di rapinarli, sempre armato di machete. Sono tre gli episodi di violenza di cui, ... reggionline.com Rapine con machete a Correggio, incastrato dalla tecnologiaCorreggio (Reggio Emilia), 21 aprile 2026 - Una rapina con machete in un alloggio ricavato alla parrocchia di Canolo la notte della vigilia di Natale, un’aggressione in strada in via Circondaria pochi ... ilrestodelcarlino.it Paternò. Arrestato dai carabinieri un 46enne accusato di due rapine ai danni di donne, una delle quali con una bimba in braccio facebook RAPINE IN BANCA, MERCALDO A TGCOM24 In diretta sul canale all news di Mediaset per parlare di sicurezza, formazione dei lavoratori bancari e procedure di rimborso delle cassette di deposito. fabi.it/2026/04/17/rap… x.com