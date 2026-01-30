Rapine a mano armata con machete e cani da combattimento | 4 arresti a Fermo

La polizia di Fermo ha arrestato questa mattina quattro uomini di origine nordafricana. Secondo le prime ricostruzioni, i sospetti sono coinvolti in rapine a mano armata, dove usavano machete e tubi di ferro. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo alcune segnalazioni di furti violenti in città. Gli arresti sono stati eseguiti senza incidenti, e ora gli uomini sono in attesa di essere portati in tribunale.

La Polizia di Stato di Fermo ha arrestato quattro cittadini di origini nordafricane per il reato di concorso in rapina aggravata dall'uso di armi, ovvero machete e tubi di ferro. La vicenda trae origine da alcune segnalazioni pervenute presso gli uffici della Squadra Mobile di Fermo, con le quali alcuni residenti del quartiere "Lido Tre Archi" di Fermo hanno denunciato episodi di rapina a mano armata. I delitti sarebbero stati commessi nel corso del mese di dicembre scorso da parte di un gruppo di soggetti di origine magrebina i quali, avvalendosi di un cane di grossa taglia aizzato contro le vittime, le derubavano.

