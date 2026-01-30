Rapine con machete e cani da combattimento | arrestati 4 maghrebini

Quattro uomini di origine maghrebina sono stati arrestati questa mattina dalla polizia. Il gruppo criminale si spostava in giro armato di machete e cani da combattimento, terrorizzando le persone che incontrava. Le vittime venivano accerchiate, aggredite con calci e pugni, e minacciate con coltelli e lame. Gli agenti sono riusciti a fermare i sospetti dopo una breve indagine.

La Polizia di Stato di Fermo ha arrestato quattro cittadini di origini magrebine per il reato di concorso in rapina aggravata dall'uso di armi, ovvero machete e tubi di ferro. I delitti sarebbero stati commessi nel corso del mese di dicembre scorso da parte di un gruppo di soggetti di origine magrebina i quali, avvalendosi di un cane di grossa taglia aizzato contro le vittime, le derubavano. Il gruppo criminale agiva senza alcuno scrupolo, accerchiando le potenziali vittime, aggredendole con calci e pugni e minacciandole mediante l'uso di coltelli e machete. (LaPresse)

La polizia di Fermo ha arrestato questa mattina quattro uomini di origine nordafricana.

La polizia di Fermo ha arrestato quattro giovani in relazione a una serie di rapine violente.

