Armato di pistola rapina il supermercato l' arma puntata contro dipendenti e clienti

Nel tardo pomeriggio di venerdì, un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nel supermercato, spaventando clienti e dipendenti. La rapina è avvenuta perché il ladro voleva impossessarsi di denaro dal registratore di cassa. Durante il colpo, ha puntato l’arma contro le persone presenti, creando confusione e paura tra i presenti.

Il colpo messo a segno nel tardo pomeriggio di venerdì, il malvivente ha terrorizzato quanti si trovavano all'interno del negozio, tra cui dei bambini, obbligandoli a stendersi a terra Violenta rapina, nel tardo pomeriggio di venerdì, con un malvivente armato di pistola che ha terrorizzato clienti e dipendenti del supermercato. Il rapinatore è entrato in azione poco prime delle 19 al Conad di via Marecchiese 262 quando, col volto parzialmente coperto da un cappellino, è entrato all'interno del negozio e ha estratto l'arma puntandola prima contro la cassiera e urlando alle persone presenti, tra cui anche dei bambini, di stendersi a terra.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, un uomo armato ha rapinato il supermercato Md di corso San Giovanni a Teduccio, a Napoli, portando via circa 400 euro.

