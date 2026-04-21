Due uomini coinvolti in una rapina avvenuta all’interno di una banca sono stati condannati a pene ridotte dalla Corte di Appello. La sesta sezione penale ha stabilito uno sconto di pena per De Santis Francesco Pio, nato nel 2000, e De Felice Patrizi, nato nel 1988, entrambi responsabili del colpo portato a termine in una filiale della BPER a Grumo Nevano. La vicenda riguarda l’assalto in un tunnel della banca.

La sesta sezione penale della Corte di Appello ha disposto una riduzione della condanna per De Santis Francesco Pio, nato nel 2000, e De Felice Patrizi, nato nel 1988, i due responsabili del violento colpo ai danni della filiale BPER situata a Grumo Nevano. I due uomini, attualmente sorvegliati dai braccialetti elettronici nelle proprie abitazioni a Napoli, hanno la loro pena rideterminata in 4 anni, 4 mesi e 8 giorni di reclusione, dopo che il primo grado del Tribunale di Napoli Nord li aveva invece condannati a 5 anni e 4 mesi. L’aggiornamento della sentenza arriva dopo l’intervento dei legali Domenico Dello Iacono e Luigi Poziello, entrambi del Foro di Napoli Nord, che hanno ottenuto il beneficio per i due imputati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina nel tunnel della banca: sconto di pena per i due rapinatori

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