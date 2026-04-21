Due persone sono state fermate dalla Polizia di Stato in relazione a una rapina avvenuta il 17 aprile nel parcheggio di un supermercato a Casoria. Durante l’intervento, sono stati raccolti elementi che li collegano al reato di rapina impropria. La rapina coinvolgeva anche il furto di uno scooter, e le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’episodio.

Tempo di lettura: 2 minuti Per la rapina di uno scooter nel parcheggio di un supermercato di Casoria (Napoli) lo scorso 17 aprile, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo due soggetti: sono gravemente indiziati del reato di rapina impropria. I due, dopo aver rubato uno scooter, tentarono di investire un uomo che aveva tentato di bloccarli, trascinandolo al suolo. Le indagini, svolte dalla sezione Falchi della Squadra Mobile, hanno consentito di raccogliere, in breve tempo, gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti autori. Uno dei due fermati – prima di essere arrestato – ha tentato di disfarsi di un’arma, lanciata in un’aiuola particolarmente impervia per la presenza di rovi davanti all’appartamento in cui aveva trovato rifugio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina nel supermercato di Casoria, fermati i due presunti autori

Rapina in un supermercato: il momento dell’arresto dei due uomini armati

Notizie correlate

Rapina scooter con ferimento in parcheggio supermercato a Casoria: identificati e arrestati gli autoriChiuse in tempo record dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli le indagini sulla rapina di uno scooter nel parcheggio del supermercato Do.

Tentato omicidio alla Montagnola, disposto il carcere per due presunti autoriBologna, 28 gennaio 2026 – Emesse altre due misure cautelari in carcere nei confronti di due presunti autori di un tentato omicidio al parco della...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello; Tenta rapina al supermercato con spray urticante, giovane in manette; Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a Milano; Trento, tre arresti nel giro di poche ore: rapina impropria in un supermercato e una macchina danneggiata da un ubriaco.

Polizia arresta i due della rapina al supermercato: premiato il gesto eroico di AdamNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due soggetti in quanto gravemente indiziati del reato di rapina impropria. In particolare, lo scorso 17 aprile ... ilmediano.com

Catania, rapina aggravata a dipendenti di un supermercato: due arresti (VIDEO)Due uomini arrestati a Catania per una rapina aggravata da 16 mila euro in via Passo Gravina. Decisive le immagini di videosorveglianza per l’identificazione degli indagati. corrieretneo.it

RTL 102.5. . La polizia ha diffuso il video di una donna che ha sparato a un dipendente di un distributore di benzina durante un tentativo di rapina a Columbia, nel Maryland. L’episodio è avvenuto venerdì sera in un’area di servizio lungo Cradlerock Way. La facebook

Fanno saltare il bancomat, fuori fanno il tifo per loro. La reazione dei ragazzi davanti alla rapina - Il video x.com