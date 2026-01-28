tentato omicidio alla montagnola disposto il carcere per due presunti autori

La polizia ha disposto il carcere per due persone ritenute colpevoli di aver tentato di uccidere un uomo al parco della Montagnola lo scorso 5 maggio. Le autorità hanno emesso le misure cautelari, confermando le accuse contro i sospettati. Le indagini sono ancora in corso, ma l’arresto mette fine a un periodo di incertezza per la vittima e i residenti della zona.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Emesse altre due misure cautelari in carcere nei confronti di due presunti autori di un tentato omicidio al parco della Montagnola di Bologna, lo scorso 5 maggio. Si tratta di due cittadini pakistani. Uno dei due è stato rintracciato a Piacenza il 23 gennaio. Le indagini sono iniziate il 5 maggio stesso, quando dalle chiamate al 113 è emersa una violenta aggressione ad opera di un gruppo di almeno 10 persone nei confronti di un tunisino di 21 anni, accoltellato. La vittima, da subito, ha riferito che l’accoltellamento era frutto di un equivoco poiché il gruppo che lo aveva aggredito lo aveva scambiato per un connazionale accusato, poco prima, di non essersi presentato a un incontro con le controparti, in uno scambio al minuto di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito l'arresto di due uomini, su richiesta della Procura locale.

La polizia di Bologna ha identificato e fermato gli autori di due episodi avvenuti in Montagnola, un tentato omicidio e una rapina con machete, entrambi risalenti allo scorso anno.

