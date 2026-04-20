Rapina scooter con ferimento in parcheggio supermercato a Casoria | identificati e arrestati gli autori

Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli hanno individuato e arrestato i responsabili di una rapina avvenuta nel parcheggio di un supermercato a Casoria, durante la quale uno scooter è stato sottratto e un ferito è stato soccorso sul posto. Le indagini si sono concluse in breve tempo, consentendo di mettere fine alle attività dei sospetti coinvolti nel reato, che aveva generato preoccupazione tra i residenti della zona.

Chiuse in tempo record dagli uomini della Squadra Mobile di Napoli le indagini sulla rapina di uno scooter nel parcheggio del supermercato Do.de.ca di Casoria, costata il ferimento di un giovane commesso del centro commerciale che aveva cercato di impedire la sottrazione dello scooter. Il video.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Casoria, l’addetto al parcheggio sventa il furto di uno scooter davanti al supermercato: il videoIl video del tentato furto, immortalato dalle telecamere esterne del supermercato, è stato poi diffuso sui social. Casoria. Reagisce alla rapina dello scooter e viene trascinato per metri: braccio fratturatoReagisce alla rapina dello scooter, e viene trascinato sull?asfalto tanto da subire la frattura ad un braccio. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Roma, la coppia di rapinatori (armati e in scooter) che agisce da Spinaceto al Torrino: indagano le forze dell'ordine; Agguato a Mugnano, le immagini della sparatoria al confine con Calvizzano: ferito uomo di 30 anni; Si schianta con la moto, 19enne ferito è intubato in rianimazione: incidente a Santa Lucia di Serino; Rapina a Euroma2: 5 banditi incappucciati e armati prendono i dipendenti in ostaggio e fuggono con i gioielli. Caccia ai rapinatori. Casoria. Reagisce alla rapina dello scooter e viene trascinato per metri: braccio fratturatoReagisce alla rapina dello scooter, e viene trascinato sull’asfalto tanto da subire la frattura ad un braccio. Scene di ordinaria criminalità nel parcheggio del supermercato ... ilmattino.it #MUGNANO, LA #RAPINA - Stando ad una prima ricostruzione, la coppia di rapinatori è sopraggiunta nell’area parcheggio del supermercato a bordo di uno scooter facebook